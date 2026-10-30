Россиянина арестовали в Польше по подозрению в шпионаже за съёмку поездов

В польском городе Свидница задержали 55-летнего россиянина по подозрению в шпионаже. По версии местной полиции, мужчина фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру якобы в интересах иностранных спецслужб. Суд отправил его под арест на три месяца, сообщили в полиции Нижнесилезского воеводства.

Мужчину заметили во время патрулирования города после футбольного матча. Сначала полицейские обратили внимание на припаркованный у железнодорожного переезда Volkswagen, водитель которого поспешил уехать при виде стражей порядка. Позднее ту же машину обнаружили возле железнодорожного виадука.

При проверке у россиянина нашли профессиональное фотооборудование. Изучив электронные носители, правоохранители обнаружили сотни тысяч файлов, среди которых, по их данным, были снимки важных объектов транспортной инфраструктуры не только Польши, но и других стран.

Польские следователи утверждают, что фотографии могли предназначаться иностранной разведке. Мужчине предъявили обвинение по статье о шпионаже, предусматривающей не менее пяти лет лишения свободы. При этом доказательств передачи снимков спецслужбам в опубликованном сообщении полиции не приводится.