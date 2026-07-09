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9 июля, 12:31

Суд в Польше приговорил россиянина к семи годам тюрьмы за шпионаж

Обложка © ТАСС / Евгений Разумный / Ведомости

Обложка © ТАСС / Евгений Разумный / Ведомости

Окружной суд польского города Сосновец вынес приговор гражданам России Игорю Рогову и его супруге Ирине. Их признали виновными по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, женщину — к трём. Об этом сообщил телеканал TVN24.

При этом решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В Риме задержали двух человек по делу о шпионаже в пользу России
В Риме задержали двух человек по делу о шпионаже в пользу России

Ранее в Польше прокуратура расследует несколько дел о шпионаже в пользу Украины в закрытом режиме, чтобы не афишировать статус подсудимых, являющихся стратегическими партнёрами. Киевская разведка кратно наращивает присутствие, а оперативники в дипломатических миссиях увеличились на 100–200%.

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Дарья Денисова
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