Суд в Польше приговорил россиянина к семи годам тюрьмы за шпионаж

Окружной суд польского города Сосновец вынес приговор гражданам России Игорю Рогову и его супруге Ирине. Их признали виновными по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, женщину — к трём. Об этом сообщил телеканал TVN24.

При этом решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Польше прокуратура расследует несколько дел о шпионаже в пользу Украины в закрытом режиме, чтобы не афишировать статус подсудимых, являющихся стратегическими партнёрами. Киевская разведка кратно наращивает присутствие, а оперативники в дипломатических миссиях увеличились на 100–200%.