Суд в Польше приговорил россиянина к семи годам тюрьмы за шпионаж
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Окружной суд польского города Сосновец вынес приговор гражданам России Игорю Рогову и его супруге Ирине. Их признали виновными по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой.
Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, женщину — к трём. Об этом сообщил телеканал TVN24.
При этом решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее в Польше прокуратура расследует несколько дел о шпионаже в пользу Украины в закрытом режиме, чтобы не афишировать статус подсудимых, являющихся стратегическими партнёрами. Киевская разведка кратно наращивает присутствие, а оперативники в дипломатических миссиях увеличились на 100–200%.
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