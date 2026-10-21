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Регион
Опубликовано 21 октября, 22:45

В Польше с начала года оштрафовали 53 желающих вблизи увидеть границу России

Обложка © X / Straż Graniczna

Обложка © X / Straż Graniczna

С начала года 53 человека нарушили правила ради возможности вблизи увидеть польско-российскую границу. Среди них оказались двое граждан Бельгии, которым пришлось заплатить в общей сложности 1000 злотых (~21 тысяча рублей). Об этом сообщила польская Пограничная служба.

В Польше оштрафовали бельгийцев у границы. Видео © YouTube / Straż Graniczna

В минувшие выходные камеры наблюдения зафиксировали мужчину и женщину, вышедших на полосу пограничной дороги. Несмотря на предупреждающие таблички, туристы оказались в запрещённой зоне. На место прибыл патруль подразделения Пограничной службы в Бранево.

Бельгийцы объяснили, что хотели посмотреть, как выглядит внешняя граница Евросоюза. За нарушение правил 40-летнему мужчине и 36-летней женщине назначили штрафы по 500 злотых. Пограничная служба напоминает, что за выход на полосу пограничной дороги, фотографирование сопредельной территории и нарушение знака, запрещающего движение, предусмотрены штрафы до 500 злотых.

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Тем временем в Калининградской области пограничники задержали 51-летнего иностранца, который специально прилетел из Москвы, чтобы нелегально попасть в Польшу. Мужчина попытался преодолеть охраняемый участок границы в обход официальных пунктов пропуска, однако его планы сорвали сотрудники ФСБ. Гражданство задержанного и причины, по которым он пытался попасть в Польшу, не уточняются.

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Тимур Хингеев
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