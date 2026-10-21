В Польше с начала года оштрафовали 53 желающих вблизи увидеть границу России

С начала года 53 человека нарушили правила ради возможности вблизи увидеть польско-российскую границу. Среди них оказались двое граждан Бельгии, которым пришлось заплатить в общей сложности 1000 злотых (~21 тысяча рублей). Об этом сообщила польская Пограничная служба.

В Польше оштрафовали бельгийцев у границы. Видео © YouTube / Straż Graniczna

В минувшие выходные камеры наблюдения зафиксировали мужчину и женщину, вышедших на полосу пограничной дороги. Несмотря на предупреждающие таблички, туристы оказались в запрещённой зоне. На место прибыл патруль подразделения Пограничной службы в Бранево.

Бельгийцы объяснили, что хотели посмотреть, как выглядит внешняя граница Евросоюза. За нарушение правил 40-летнему мужчине и 36-летней женщине назначили штрафы по 500 злотых. Пограничная служба напоминает, что за выход на полосу пограничной дороги, фотографирование сопредельной территории и нарушение знака, запрещающего движение, предусмотрены штрафы до 500 злотых.