ФСБ России сообщила о разоблачении агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Двух предполагаемых агентов заключили под стражу по делам о шпионаже, ещё десяти людям объявили официальные предостережения, а семерым гражданам Польши запретили въезд в Россию.

О результатах операции рассказали в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, участники сети собирали сведения о российских военнослужащих и военных объектах, а также интересовались внутренней ситуацией в приграничном регионе.

«ФСБ выявлена и локализована агентурная сеть спецслужб Республики Польша, действовавшая в Калининградской области», — заявили в ЦОС.

Как пояснили в ФСБ, задержанные сотрудничали со Службой военной разведки Министерства национальной обороны Польши и Агентством внутренней безопасности республики. Помимо информации об объектах Минобороны России, они, по версии следствия, передавали иностранным спецслужбам данные о социально-экономическом положении Калининградской области, миграционной и социальной политике.

В отношении двух фигурантов региональное управление ФСБ возбудило уголовные дела по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Суд отправил обоих под стражу на время расследования. Их личности и гражданство в опубликованном сообщении не раскрываются.

Кроме того, спецслужба установила ещё десять человек, контактировавших, по её данным, с польской разведкой. Среди них семь граждан Польши и трое россиян. Всем объявили предостережения о недопустимости действий, которые могут подпадать под статьи о государственной измене, конфиденциальном сотрудничестве с иностранными организациями и шпионаже.

«Указанным гражданам Республики Польша на длительный срок закрыт въезд в нашу страну», — добавили в ФСБ.

Ранее в Польше задержали россиянку и пятерых граждан республики по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии польского следствия, предполагаемая группа занималась незаконными поставками компонентов военного назначения в Россию. Ещё 2 ноября Варшава объявила о планах создать специальную бригаду для обороны границы с Калининградской областью. Военное командование намерено преобразовать существующее подразделение территориальной обороны, а полной боевой готовности новая структура должна достичь в течение двух лет.