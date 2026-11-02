Польша намерена усилить оборону границы с Калининградской областью, поручив эту задачу специально подготовленной военной бригаде. Подразделение должно быть полностью готово к выполнению новых функций в течение двух лет. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на польское военное командование.

Для этого 4-ю Варминско-Мазурскую бригаду территориальной обороны преобразуют в бригаду пограничной обороны. Реорганизация должна завершиться до конца 2026 года, однако подготовка личного состава и достижение полной боевой готовности займут дополнительное время.

Командир подразделения полковник Цезарий Кишковяк пояснил, что военные будут следить за обстановкой в приграничных районах и при необходимости помогать пограничникам. В случае возникновения угрозы бригада сможет взять на себя непосредственную оборону государственного рубежа.

При этом армия не собирается заменять пограничную службу. Как подчеркнул Кишковяк, речь идёт именно о военной обороне территории, а не о повседневной проверке документов или охране пунктов пропуска.

Новая структура станет частью польского компонента пограничной обороны, в который войдут четыре бригады. Помимо Варминско-Мазурской, в него включат Подляскую, Надбужанскую и Перемышльскую. Подразделениям также поручат работу с инфраструктурой оборонительной программы «Восточный щит».

Особое значение в этом районе имеет Сувалкский коридор — участок польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией. Через него проходят сухопутные маршруты, связывающие страны Балтии с остальной территорией НАТО.

Варшава уже усиливает военное присутствие вблизи Калининградской области. Как сообщал Life.ru 22 октября, Польша передала очередную партию южнокорейских танков K2 «Чёрная пантера» подразделениям 16-й механизированной дивизии в районе Бранево. Вместе с бронетехникой военные получили боеприпасы и комплекты для обслуживания машин. Бывший депутат Госдумы Андрей Колесник расценил переброску танков как возможную подготовку к провокациям против российского региона, однако подтверждений таких намерений польской стороны не приводилось.