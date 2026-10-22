Польша готовит провокацию против Калининграда, предупредил военный эксперт

У России достаточно возможностей, чтобы сорвать любые провокации против Калининградской области, заявил военный эксперт, экс-депутат Госдумы Андрей Колесник. По его оценке, переброска польских танков «Чёрная пантера» к нашей границе может свидетельствовать о подготовке подобных действий.

«Все возможности пресечь любые провокации в отношении Калининградской области у нас есть», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Он отметил, что Москва внимательно отслеживает перемещения военной техники вблизи региона, однако усомнился, что Варшава самостоятельно решила передислоцировать бронетехнику. Вероятнее всего, этот шаг согласовали на уровне НАТО.

Напомним, Польша передала новую партию танков K2 «Чёрная пантера» подразделениям у Калининградской области. Южнокорейские машины поступили в 16-ю механизированную дивизию в районе Бранево вместе с боеприпасами и комплектами для обслуживания.