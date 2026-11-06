В Москве сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в передаче разведывательной информации представителям украинской организации, признанной террористической и запрещённой в России. По данным спецслужбы, мужчина собирал сведения о местах стоянки военных колонн и расположении объектов Министерства обороны РФ.

Как утверждают в ведомстве, россиянин самостоятельно вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения через интернет. После этого он добровольно стал считать себя участником организации.

«Установлено, что злоумышленник инициативно посредством сети Интернет установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, после чего добровольно стал причислять себя к его участникам», — сообщили в УФСБ по Москве и Московской области.

По версии спецслужбы, мужчина получал задания от представителей организации и собирал информацию о российских военных объектах. В частности, его интересовали места стоянки колонн транспортных средств Минобороны.

Собранные сведения, как утверждают в ФСБ, задержанный передавал украинской стороне. Правоохранители заявили о пресечении его деятельности.

Название организации, возраст фигуранта и сроки предполагаемого сотрудничества в первоначальном сообщении не уточняются. Также пока не приводятся сведения о предъявленных обвинениях и избранной мере пресечения.