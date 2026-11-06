На кладбище в Белгородской области обнаружили тайник с компонентами самодельных взрывных устройств, которые, по данным ФСБ, предназначались для покушения на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области. Схрон был связан с делом Олега Зибарева*, приговорённого к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

На допросе мужчина рассказал, что должен был забрать с кладбища два закрытых контейнера, изготовленных из соединённых между собой консервных банок. Ему также дали указание не задерживаться на месте.

По информации ФСБ, Зибарева* завербовали сотрудники Службы безопасности Украины через Telegram. В Киеве он прошёл подготовку, в том числе обучался наружному наблюдению, конспирации и обращению со взрывными устройствами.

После возвращения в Белгородскую область мужчина собирал сведения о сотрудниках военно-гражданской администрации Харьковской области и передавал их украинским кураторам. Конечной целью должен был стать подрыв автомобиля одного из работников администрации.

Однако осуществить задуманное фигурант не успел. Сотрудники ФСБ задержали его, а компоненты взрывных устройств изъяли. Уголовное дело расследовали по статьям о государственной измене, подготовке теракта, прохождении террористического обучения и незаконном обороте взрывных устройств.

Второй Западный окружной военный суд назначил Зибареву* 19 лет лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. По сообщению ФСБ от 6 ноября, приговор уже вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал, что 63-летнего жителя Белгородской области признали виновным в госизмене и подготовке покушения на сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал вину.