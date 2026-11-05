Россиянина с бомбой в 5 кг поймали перед терактом — цель была под Петербургом
ФСБ задержала жителя Ленобласти с 5 кг взрывчатки для теракта на железной дороге
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Тосненском районе Ленинградской области. По данным спецслужбы, 48-летний местный житель готовил подрыв объекта транспортной инфраструктуры по заданию куратора с Украины. При задержании у мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки.
«В Тосненском районе Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1978 г. р., причастного к подготовке диверсионно-террористического акта», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По информации ведомства, подозреваемый также собирал сведения о расположении военных объектов, заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В его смартфоне обнаружили переписку с представителями украинской террористической организации. Как утверждают в ФСБ, мужчина выполнял указания куратора, находившегося на Украине.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Башкирии мужчины и его 20-летней пособницы, готовивших теракт на железной дороге в Челябинской области. По версии ФСБ, подозреваемые получили задание от представителя запрещённой украинской организации и собирались устроить поджог железнодорожного транспорта в Ашинском районе. Силовики задержали обоих по дороге к предполагаемому месту преступления.