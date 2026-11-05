Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Тосненском районе Ленинградской области. По данным спецслужбы, 48-летний местный житель готовил подрыв объекта транспортной инфраструктуры по заданию куратора с Украины. При задержании у мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки.

«В Тосненском районе Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1978 г. р., причастного к подготовке диверсионно-террористического акта», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, подозреваемый также собирал сведения о расположении военных объектов, заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В его смартфоне обнаружили переписку с представителями украинской террористической организации. Как утверждают в ФСБ, мужчина выполнял указания куратора, находившегося на Украине.