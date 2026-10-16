Поджигателя релейного шкафа на МЖД завербовали через «Дайвинчик», сообщили в СК

Несовершеннолетнего студента подмосковного техникума, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге, завербовали через популярный телеграм-бот знакомств «Дайвинчик». Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, неизвестные связались с молодым человеком через чат-бот и склонили его к преступлению. После выяснения обстоятельств вербовки следователи возбудили отдельное уголовное дело по статье 205.1 УК РФ о содействии террористической деятельности.

Сам поджог произошёл на железнодорожном перегоне Ленинградского направления МЖД. Подозреваемого удалось установить и задержать спустя несколько часов после происшествия. В операции участвовали сотрудники транспортной полиции.

Как ранее сообщали правоохранители, задержанный — учащийся третьего курса подмосковного техникума, 2008 года рождения, уроженец Владивостока. Прежде он не был судим. Теперь следователям предстоит установить личности людей, которые вовлекли подростка в преступление, и обстоятельства их общения.

Ранее Life.ru сообщал о задержании студента подмосковного техникума по подозрению в поджоге релейного шкафа. Тогда стало известно, что подросток мог действовать под влиянием неизвестных. Теперь следствие установило канал, через который его предположительно вовлекли в преступление.