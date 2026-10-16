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Опубликовано 16 октября, 15:18

Студента подмосковного техникума задержали за поджог релейного шкафа

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Транспортная полиция задержала несовершеннолетнего студента подмосковного техникума по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. По предварительным данным, подросток мог действовать под влиянием неизвестных. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошёл на железнодорожном перегоне Ленинградского направления Московской железной дороги. Подозреваемого удалось установить и задержать в течение нескольких часов после проведения оперативно-разыскных мероприятий.

«Им оказался учащийся 3-го курса подмосковного техникума, ранее не судимый несовершеннолетний 2008 года рождения, уроженец Владивостока», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В операции участвовали сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО и линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская.

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Ранее в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении двух 15-летних подростков по статье о диверсии. По версии следствия, они за денежное вознаграждение подожгли объект железнодорожной инфраструктуры.

Больше новостей о задержаниях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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