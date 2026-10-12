СК пресёк диверсии с участием 57 подростков по заказу Киева в 21 регионе России

В 21 регионе России пресекли деятельность более 50 несовершеннолетних, обвиняемых в терроризме и диверсиях по заданиям украинских спецслужб. О результатах совместной работы СК, ФСБ и МВД сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В России пресекли деятельность более 50 несовершеннолетних, обвиняемых в терроризме. Видео © Telegram / Следком

С начала 2026 года транспортные следственные подразделения передали в суды 39 уголовных дел против 57 подростков от 14 до 17 лет. Им вменяют поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры и базовых станций связи. По материалам расследований также уже осуждены 18 фигурантов в возрасте от 14 до 31 года, получивших от пяти до 21 года заключения.

Один из эпизодов произошёл в Челябинской области. Там 21-летний местный житель через Telegram поддерживал контакт с украинскими кураторами и за деньги привлёк к преступлениям четверых 17-летних юношей. Группа пыталась вывести из строя оборудование, отвечающее за движение поездов и работу светофоров. Первую диверсию удалось совершить, однако при следующем поджоге участников задержали сотрудники ФСБ.

Организатора приговорили к 20 годам лишения свободы. Его несовершеннолетние сообщники получили от пяти до восьми лет.

Ещё одну подобную схему раскрыли в Тамбовской области. По указанию украинских спецслужб мужчина вовлёк в противоправную деятельность молодого человека и 17-летнего подростка. 28 декабря 2023 года они подожгли релейный и батарейный шкафы на станции Бокино Юго-Восточной железной дороги.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кемеровской области задержали двух 15-летних подростков за поджог железнодорожного оборудования. По версии следствия, 4 октября они согласились выполнить задание неизвестного собеседника в мессенджере за денежное вознаграждение. Происходящее несовершеннолетние сняли на видео, а запись отправили заказчику.