Обезвреживал робот: Появилось видео задержания и допроса диверсанта с бомбой в 5 кг в Тосно
ФСБ показала видео задержания и допроса диверсанта с 5 кг взрывчатки в Тосно
Обложка © ФСБ России
Сотрудники ФСБ России показали видео задержания и допроса диверсанта в Тосненском районе Ленинградской области, который готовил подрыв объекта транспортной инфраструктуры по заданию куратора с Украины. У мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки. В опубликованный ролик вошли кадры работы робота-сапёра.
Видео © ФСБ России
На записи видно, как сотрудники спецслужбы задерживают мужчину, а затем обследуют подозрительный предмет с применением специальной техники. В частности, показан робот-сапёр возле служебного автомобиля ФСБ и пульт управления оборудованием. Позднее в кадре появляется задержанный, который сидит в наручниках за столом и даёт показания.
«В Тосненском районе Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1978 г. р., причастного к подготовке диверсионно-террористического акта», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По информации ведомства, задержанный также собирал сведения о расположении объектов Вооружённых сил РФ и автозаправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В его смартфоне обнаружили переписку с представителями украинской террористической организации. По его заданию он и готовил подрыв на железной дороге.