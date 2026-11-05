Сотрудники ФСБ России показали видео задержания и допроса диверсанта в Тосненском районе Ленинградской области, который готовил подрыв объекта транспортной инфраструктуры по заданию куратора с Украины. У мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки. В опубликованный ролик вошли кадры работы робота-сапёра.

Видео © ФСБ России

На записи видно, как сотрудники спецслужбы задерживают мужчину, а затем обследуют подозрительный предмет с применением специальной техники. В частности, показан робот-сапёр возле служебного автомобиля ФСБ и пульт управления оборудованием. Позднее в кадре появляется задержанный, который сидит в наручниках за столом и даёт показания.

«В Тосненском районе Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1978 г. р., причастного к подготовке диверсионно-террористического акта», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.