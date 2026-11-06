В Башкирии из-за ухудшения погоды ввели дополнительные ограничения движения ещё на четырёх дорогах. По информации экстренных служб, 6 ноября проезд на этих участках временно закрыли для грузовиков и пассажирского транспорта.

Ограничения затронули трассу Бураево — Старобалтачево — Куеда с 0-го по 98-й километр, проходящую через Бураевский, Балтачевский и Татышлинский районы. Также движение остановили на дороге Нефтекамск — Янаул с 0-го по 49-й километр в Краснокамском и Янаульском районах.

Ещё два участка находятся на северо-востоке республики. Речь идёт о трассе Кропачёво — Месягутово — Ачит с 8-го по 159-й километр в Салаватском, Дуванском и Мечетлинском районах, а также о дороге Янаул — Верхние Татышлы с 0-го по 55-й километр.

Предварительно восстановить движение планируют к 14:00 по местному времени 6 ноября (12:00 мск). Однако окончательное решение будет зависеть от погодных условий и состояния дорог.

Ранее региональное управление МЧС предупредило об опасной погоде в Башкирии. В республике прогнозировали ветер с порывами до 26 м/с, сильные осадки, метели и снежные заносы. На отдельных участках дорог видимость может снижаться до 500 метров и менее.

Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и по возможности отказаться от дальних поездок. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее Life.ru рассказывал о закрытии межмуниципальной трассы Тымовское — Александровск-Сахалинский на Сахалине. Из-за сильного снегопада, порывистого ветра и плохой видимости там временно запретили проезд практически всем видам транспорта. Исключение сделали для оперативных служб и специальной техники высокой проходимости.