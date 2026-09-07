В Башкирии неизвестный поджёг полицейскую машину во дворе жилого дома

В городе Октябрьском неизвестный мужчина поджёг служебный автомобиль отдела МВД. Он подошёл к машине в одном из дворов, облил её воспламеняющейся жидкостью и поджёг.

«Пироман» сжёг полицейскую машину в Башкирии. Видео © Telegram / Видеодозор

Автомобиль быстро загорелся, после чего мужчина скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Ранее в Нижегородской области задержали 20-летнего жителя Дзержинска, который пытался поджечь служебный УАЗ у районного отдела полиции. По версии следствия, молодой человек действовал по указанию неизвестных, представившихся сотрудниками ФСБ, и стал фигурантом дела о террористическом акте; суд отправил его под стражу.