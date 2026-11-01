Участница молодёжной демонстрации в Берлине показала плакат с нецензурным лозунгом в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Таким образом девушка ответила на вопрос о претензиях молодёжи к немецким властям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сначала собеседница агентства выразила поддержку участникам демонстраций во Франции. Она отметила, что французская молодёжь выступает против сокращения социальных гарантий и ухудшения уровня жизни.

По словам девушки, жители Германии сталкиваются с похожими проблемами. Когда журналист попросил её уточнить претензии непосредственно к Мерцу, участница акции развернула свой транспарант. На обратной стороне находился написанный от руки лозунг с нецензурным обращением к канцлеру.

Молодёжные протесты 31 октября охватили 34 города Германии. Для участия в них зарегистрировались 184,4 тысячи человек. Демонстранты выступали против возможного возвращения обязательной военной службы, роста цен и проблем в системе образования.

Ранее сообщалось, что во время массовых демонстраций в Берлине 31 октября пострадали 27 сотрудников полиции, а правоохранители задержали более 60 человек. Дневная акция движения Gen Z regelt возле Бранденбургских ворот прошла преимущественно спокойно, однако вечером на отдельном шествии левых радикалов произошли столкновения. Протестующие бросали в полицейских бутылки, яйца и пиротехнические средства. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали случаи повреждения имущества, сопротивления полиции и нарушения общественного порядка. Все 27 пострадавших полицейских получили лёгкие травмы и смогли продолжить службу.