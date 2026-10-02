В Благовещенске мужчина несколько раз ударил ногой пожилого мопса во время прогулки. Об инциденте сообщили очевидцы, а видео с жестоким обращением с животным распространилось в соцсетях, передаёт 360.ru.

В Благовещенске мужчина отпинал пожилого мопса во время прогулки. Видео © Telegram/360.ru

По словам одной из жительниц дома, пёс уже с трудом передвигается и волочит лапы. Женщина утверждает, что хозяин раздражается из-за медлительности питомца и регулярно кричит на своих собак.

Ранее соседка не замечала, чтобы мужчина применял к животным физическую силу. На попавших в Сеть кадрах, однако, видно, как он бьёт небольшую собаку ногой. У владельца есть и второй, более крупный пёс. Очевидица рассказала, что его мужчина якобы выгуливает без поводка и намордника.

По словам женщины, однажды эта собака набросилась на маленького питомца девочки-подростка. После случившегося ребёнок испугался и теперь выносит своего любимца за пределы двора.

Одна из горожанок уже сообщила о произошедшем в полицию. Пользователи соцсетей требуют проверить обращение мужчины с животными и дать правовую оценку его действиям.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Ямале в приют привезли 13 котов, плотно утрамбованных в мешки, где они провели не менее четырёх часов. Животные были мокрыми и в стрессе — прятались и боялись прикосновений, хотя выглядели упитанными и были приучены к лотку. Волонтёр открыла сбор на помощь и обратилась в полицию, отметив, что за 12 лет работы организации такое случилось впервые.