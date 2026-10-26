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Опубликовано 26 октября, 11:41

В BMW стартовала программа добровольного ухода с выплатами до 650 000 евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Немецкий автоконцерн BMW запустил масштабную программу добровольного увольнения сотрудников, в рамках которой рассчитывает оптимизировать штат примерно на 8 тысяч позиций к концу 2027 года, сообщает профильное издание BMW Blog.

За согласие покинуть компанию работникам предлагают внушительные компенсации: в отдельных случаях выплаты превышают 650 тысяч евро, что сопоставимо со стоимостью семи новых базовых кроссоверов BMW X5. Сумма рассчитывается индивидуально с учетом текущей заработной платы, возраста и трудового стажа. Деньги можно получить единовременным платежом, в рассрочку либо направить в накопительные пенсионные фонды и страховые программы.

Участникам программы предлагают выбрать одну из двух дат ухода — 31 марта или 31 октября 2027 года. При этом выбравшим весеннюю дату полагается дополнительный стимул — специальный Turbo Bonus. Трудовые договоры расторгаются исключительно по взаимному согласию сторон.

Помимо денежных выплат предусмотрен пакет дополнительных привилегий. Сотрудники в возрасте от 55 лет смогут сохранить часть пенсионных льгот BMW, включая корпоративные скидки на покупку новых и подержанных автомобилей, а топ-менеджерам разрешат выкупить свои служебные машины на привлекательных условиях.

Сайт BMW рухнул из-за наплыва желающих уволиться за 600 тысяч евро
Сайт BMW рухнул из-за наплыва желающих уволиться за 600 тысяч евро

Ранее Life.ru сообщал, что Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся работать сверхурочно. Автоконцерн намерен снизить расходы за счёт дополнительной нагрузки на персонал. Если работники не согласятся на новые условия, руководство компании рассматривает закрытие предприятий.

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Оксана Попова
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