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Опубликовано 24 сентября, 22:45

Mercedes грозит закрыть заводы в Германии, если рабочие не выйдут сверхурочно

Обложка © X / Mercedes-Benz

Обложка © X / Mercedes-Benz

Mercedes-Benz рассчитывает сократить затраты за счёт увеличения нагрузки на работников. Если сотрудники не согласятся на сверхурочную работу, компания грозит закрыть два предприятия в Германии. Об этом сообщает Wirtschaftswoche.

Руководство автоконцерна предлагает увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов без дополнительной оплаты. Кроме того, компания намерена сократить праздничные и рождественские бонусы, а также отказаться от специальных выплат. Такие меры должны помочь Mercedes-Benz уменьшить расходы примерно на €800 млн.

Если добиться необходимого сокращения затрат не удастся, под угрозой окажутся два предприятия — автомобильный завод и завод по производству компонентов силовых агрегатов. Об этом член правления Mercedes-Benz по производству Михаэль Шибе сообщил сотрудникам в Зиндельфингене.

Главу Volkswagen Блюме освистали рабочие на заводе в Вольфсбурге
Главу Volkswagen Блюме освистали рабочие на заводе в Вольфсбурге

Ранее стало известно о планах Volkswagen дополнительно сократить около 4,1 тысячи рабочих мест в Porsche. Компания проводит реструктуризацию немецкого автоконцерна. До этого руководство Porsche и представители работников договорились сократить примерно четыре тысячи рабочих мест. Летом стороны также обсуждали сокращение ещё около пяти тысяч должностей.

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Лия Мурадьян
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