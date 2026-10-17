Попытка силового давления на Калининградскую область может обернуться катастрофическими последствиями, поэтому западным странам необходимо прислушаться к предупреждениям Москвы. С таким призывом выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт выразил недоумение тем, что российскому внешнеполитическому ведомству приходится вновь напоминать о возможных последствиях агрессии.

«МИД РФ повторил предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей», — подчеркнул он.

По мнению Меркуриса, игнорирование позиции Москвы способно привести к опасной эскалации, избежать которой ещё возможно. Особую обеспокоенность у аналитика вызвала риторика представителей Эстонии и Литвы. Их высказывания о российском эксклаве, считает он, плохо согласуются с официальными заверениями Североатлантического альянса в отсутствии намерений нападать на Россию. Меркурис выразил надежду, что на этот раз предостережения будут восприняты всерьёз.

Поводом для его реакции стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Накануне дипломат предупредила, что любое вооружённое нападение на Калининградскую область встретит предельно жёсткий ответ с применением всех доступных России средств. По её оценке, подобное противостояние окажется крайне непродолжительным.