В Британии начали закрываться падел-клубы после инвестиционного бума

Падел-бум в Великобритании обернулся проблемами для инвесторов: в строительство кортов вложили более 300 миллионов долларов, однако некоторые клубы уже столкнулись с банкротством. Стремительное расширение спортивной инфраструктуры грозит привести к избытку площадок, сообщает Bloomberg.

За шесть лет количество кортов в стране выросло с 69 до 1825 — более чем в 26 раз. К маю 2026 года они располагались в 551 спортивном комплексе, а на рассмотрении находились ещё 559 заявок на строительство. При этом всё больше предпринимателей опасаются, что рынок не сможет обеспечить достаточным числом клиентов все новые объекты.

Одной из проблем стала высокая стоимость игры. В среднем аренда площадки обходится британцам примерно в 30 фунтов за час, а в Лондоне цены местами достигают 100 фунтов. Однако даже такие расценки не всегда позволяют покрывать расходы: корты хорошо загружены по вечерам и выходным, но в другое время привлекать посетителей значительно сложнее.

Первые признаки кризиса уже появились. Один из крупнейших британских операторов Social Sports Society, управляющий пятью площадками, проходит процедуру несостоятельности. Компания Padel XO, основанная бывшим шотландским регбистом Максом Эвансом, в этом году была ликвидирована.

Участники рынка опасаются повторения шведского сценария. Там во время пандемии началось массовое строительство спортивных комплексов, но предложение быстро превысило спрос. В результате только в 2023 году почти 90 компаний, связанных с паделом, подали заявления о банкротстве.

В России ситуация пока развивается иначе. По данным Федерации падела России, к концу лета 2026 года количество кортов в стране превысило тысячу, а клубов — 270. За первое полугодие онлайн-продажи ракеток и мячей для этой игры выросли в пять раз. Новые площадки активно появляются в Москве и других крупных городах.

Ранее Life.ru сообщал о резком падении популярности сапбординга в России. Владельцы прокатов начали массово распродавать доски, пытаясь вернуть хотя бы часть вложений. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Дагестане, где после весенних паводков поток туристов сократился примерно на 60%. Предприниматели снизили стоимость часовой аренды с 1000 до 800 рублей, однако клиентов больше не стало. Некоторые бизнесмены потратили на закупку оборудования до 500 тысяч рублей, а теперь вынуждены отдавать доски практически за бесценок. Среди главных конкурентов сапбординга называют как раз набирающий популярность падел, а также сквош и пилатес на реформере.