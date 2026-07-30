Мода на сапы в России пошла на спад — владельцы прокатов распродают доски

В России фиксируют резкое падение популярности сапов — владельцы прокатов массово продают доски, пытаясь отбить хоть часть вложений. Об этом пишет Mash.

Больше всего объявлений о продаже появилось в Дагестане. Владельцы прокатных точек рассказали, что после весенних паводков поток туристов сократился примерно на 60%. Арендная цена на час снизилась с 1000 до 800 рублей, но клиентов всё равно почти нет. Часть досок простаивает, некоторым владельцам пришлось арендовать дополнительные гаражи для хранения за 20 тысяч рублей в месяц. Чтобы сократить расходы, предприниматели готовы снижать цену ещё ниже.

Вложения в сезон доходили до 500 тысяч рублей. Сейчас доски, купленные оптом примерно по 10 тысяч рублей за штуку, продают партиями по 3–5 штук всего за 5–6 тысяч. В магазинах розничная цена сапа составляет 15–20 тысяч рублей. Основными конкурентами сапов стали падел и сквош, а среди женщин — пилатес на реформере.

Ранее врач-травматолог Карина Семёнова рассказала Life.ru, что сапсёрфинг только со стороны кажется безопасным: вода, солнце, устойчивая доска. Однако на практике травмы во время катания — совсем не редкость. Одни из самых частых проблем связаны именно с неправильной техникой гребли.