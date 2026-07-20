Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 10:41

Россиянин уронил кольцо в озеро во время предложения руки и сердца на сапе

Обложка © Telegram / Kras Mash

Обложка © Telegram / Kras Mash

В Красноярском крае парень потерял кольцо во время попытки сделать предложение девушке на озере Бархатово. Пара отдыхала на сапборде, и невеста ничего не подозревала, что в руках у жениха драгоценное обручальное украшение. О случившемся пишет Kras Mash.

В Красноярском крае парень потерял кольцо во время предложения девушке. Видео © Telegram / Kras Mash

Влад достал кольцо из кармана, но Алина резко обернулась и выбила его, и оно упало в воду. Самостоятельные поиски не принесли результата, поэтому пара обратилась к водолазу. Специалист погрузился и смог достать кольцо, после чего предложение руки и сердца состоялось — девушка согласилась.

История быстро привлекла внимание местных жителей и пользователей соцсетей как пример романтического и необычного способа сделать предложение.

Худеть планируете? Дизайнеры свадебных платьев бьют тревогу из-за «Оземпика»
Худеть планируете? Дизайнеры свадебных платьев бьют тревогу из-за «Оземпика»

Ранее в Галиче 17 июля состоялась необычная церемония бракосочетания. Николай и Анастасия Каберовы прибыли в межрайонный отдел ЗАГС на кортеже из трёх белоснежных тягачей DAF, украшенных шарами и лентами. Выбор транспорта был символичным: жених работает профессиональным дальнобойщиком.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar