«Дорога любви»: Костромской дальнобойщик и его невеста устроили свадебный кортеж из белоснежных тягачей

В Галиче 17 июля состоялась необычная церемония бракосочетания. Николай и Анастасия Каберовы прибыли в межрайонный отдел ЗАГС на кортеже из трёх белоснежных тягачей DAF, украшенных шарами и лентами, сообщило Управление ЗАГС Костромской области.

В Галиче молодожены приехали в ЗАГС на кортеже из трёх тягачей DAF. Фото © VK / Управление ЗАГС Костромской области

«Молодожёны Николай и Анастасия Каберовы прибыли на регистрацию брака в Галичский межрайонный отдел ЗАГС на кортеже из трёх белоснежных тягачей DAF — с шариками, лентами и полным баком счастья. Жених — дальнобойщик со стажем», — говорится в сообщении.

Выбор транспорта был символичным: жених работает профессиональным дальнобойщиком. Свадебный поезд привлёк внимание всего города — проезжающие водители приветствовали молодожёнов громкими сигналами, а новобрачные с удовольствием позировали на фоне массивных машин.

Ранее заместитель начальника Управления ЗАГС Москвы Юрий Бутов сообщил, что в столичных загсах нет строгих правил к одежде для брачующихся. Однако он отметил, что церемония остаётся официальным событием, поэтому рекомендуется выбирать уместный наряд. Важно соблюдать рамки приличия, но строгого дресс-кода не установлено.