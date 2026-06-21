Бумажные свидетельства ЗАГС станут необязательными в России

В Министерстве юстиции России сообщили о планах изменить порядок выдачи свидетельств из ЗАГС — бумажные документы больше не будут обязательными и станут оформляться только по желанию граждан, пишет rg.ru.

Инициатива обсуждалась на заседании Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое прошло в Бангкоке.

В Минюсте напомнили, что с 2018 года в России действует Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, а полный переход на цифровую систему был завершён в 2020 году. Сейчас в базе содержится более 560 миллионов записей, включая сотни миллионов архивных данных.

Отдельно отмечается, что развитие цифровых сервисов упростило получение госуслуг. В частности, действует суперсервис «Рождение ребёнка», позволяющий оформлять документы дистанционно без личного визита в ведомства. При этом в министерстве уточняют, что полностью от бумажных документов не отказываются. Свидетельства о рождении для детей до 14 лет сохраняются как обязательные, поскольку они используются для удостоверения личности. Кстати, ранее в Минюсте уже говорили, что единственным документом, который в России останется бумажным, является свидетельство о рождении.