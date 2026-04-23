В Минюсте назвали единственный документ, который в России останется бумажным

Министр юстиции России Константин Чуйченко проинформировал президента Владимира Путина и членов правительства о том, что в процессе цифровизации органов ЗАГС свидетельство о рождении станет единственным документом, который по-прежнему будет выдаваться на бумаге. Он подчеркнул, что это связано с тем, что данный документ является основным удостоверением личности для детей до 14 лет.

«На бумажном носителе останется только такая запись регистрации актов гражданского состояния, как рождение, поскольку на сегодняшний день свидетельство о рождении является документом, удостоверяющим личность ребёнка до 14 лет», — сказал министр.

Чуйченко сообщил о планах внедрения реестровой системы для услуг ЗАГС. По его словам, вместо традиционных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния будут выдаваться выписки из реестра, подобно тому, как это происходит с регистрацией недвижимости. Министр юстиции подчеркнул, что это принесёт гражданам значительные выгоды: снизит их расходы, избавит от необходимости хранить и предъявлять бумажные документы, обеспечит надежное хранение данных в едином реестре и позволит быстро получать электронные или бумажные выписки. Также станет возможным мгновенно проверять статус человека через цифровой реестр.

В ходе совещания Владимир Путин поставил перед кабмином задачу обеспечить непрерывную деятельность социально значимых ресурсов в периоды ограничений доступа к сети. Глава государства подчеркнул, что граждане не должны терять связь с важными цифровыми площадками даже в сложных ситуациях.