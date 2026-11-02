Суд приговорил бывшего генерального директора московской фирмы и учредителя металлургического завода Ефима Плетенева к пяти годам колонии общего режима за мошенничество, отмывание денег и злоупотребление полномочиями. По данным прокуратуры Брянской области, в результате преступной схемы были похищены бюджетные средства на сумму более 113 миллионов рублей.

Помимо лишения свободы, осуждённому назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Также ему запретили на два с половиной года занимать руководящие должности, связанные с управленческими и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.

Как установил суд, в 2021–2022 годах Плетенев вместе с сообщником организовал хищение средств, выделенных из федерального бюджета предприятию в Унечском районе Брянской области. Для этого заключались договоры на поставку промышленного оборудования по искусственно завышенной стоимости.

Полученные незаконным путём деньги впоследствии проводились через подконтрольные бизнесмену организации. Финансовые операции позволяли представлять похищенные средства как законные доходы от предпринимательской деятельности.

Кроме того, в 2022 году участники схемы вывели за границу оборудование стоимостью свыше 42 миллионов рублей. Техника принадлежала металлургическому предприятию и была приобретена за бюджетные деньги. Получателем стала аффилированная с фигурантами иностранная компания.

Впоследствии завод признали банкротом. Соучастник Плетенева скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Плетенев признан виновным по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов и злоупотреблении полномочиями. Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Унечского района.

Помимо уголовного наказания, продолжается судебное разбирательство о возмещении ущерба, связанного с выведенным за границу оборудованием. В Арбитражном суде Брянской области рассматривается заявление прокуратуры о взыскании с коммерческой организации и Плетенева более 42 миллионов рублей.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре бывшему генеральному директору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву. Его осудили на восемь лет колонии по делу о хищении 839 миллионов рублей. По версии обвинения, бюджетные средства похищались за счёт завышения стоимости комплектующих для модуля Международной космической станции.