В Брянской области дрон ВСУ ранил 20-летнего жителя и сжёг его дом
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Украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Алешковичи Суземского района Брянской области. Ранения получил 20-летний местный житель, дом сгорел. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«В селе Алешковичи Суземского района после атаки украинского дрона по частному дому ранение получил 20-летний парень. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Дом сгорел», — написал он.
Беспилотники атаковали и другие населённые пункты региона. По словам губернатора, в Погаре дрон повредил административное здание и служебные автомобили.
Три дрона-камикадзе ударили по территории агропромышленного предприятия в деревне Ильино Трубчевского района. Ещё два беспилотника атаковали сельхозпредприятие в селе Лужки Стародубского района. После этих ударов повреждения получили здания, машины и оборудование.
Ранее Life.ru сообщал о двух пострадавших при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде. У одного мужчины врачи выявили осколочное ранение мягких тканей головы, у второго — акубаротравму. Медики оказали обоим помощь и направили на амбулаторное лечение. После детонации дрона на стоянке загорелся автомобиль, ещё три машины и четыре автобуса получили повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС.