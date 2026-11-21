Украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Алешковичи Суземского района Брянской области. Ранения получил 20-летний местный житель, дом сгорел. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В селе Алешковичи Суземского района после атаки украинского дрона по частному дому ранение получил 20-летний парень. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Дом сгорел», — написал он.

Беспилотники атаковали и другие населённые пункты региона. По словам губернатора, в Погаре дрон повредил административное здание и служебные автомобили.

Три дрона-камикадзе ударили по территории агропромышленного предприятия в деревне Ильино Трубчевского района. Ещё два беспилотника атаковали сельхозпредприятие в селе Лужки Стародубского района. После этих ударов повреждения получили здания, машины и оборудование.