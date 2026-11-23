Американский военный самолёт, созданный ещё в середине прошлого века и применявшийся во время войны во Вьетнаме, потерпел аварию на западе Чехии. У исторического North American T-28 Trojan вскоре после взлёта возникли технические неполадки, из-за которых пилоту пришлось экстренно сажать машину в поле. Несмотря на серьёзные повреждения воздушного судна, оба находившихся на борту человека остались живы, сообщает чешское агентство ČTK.

Инцидент произошёл в воскресенье, 22 ноября, неподалёку от деревни Дубрава в районе города Пльзеня. По предварительным данным полиции, проблемы начались вскоре после вылета с аэродрома Лине. Поняв, что продолжать полёт небезопасно, 56-летний пилот решил совершить вынужденную посадку за пределами аэродрома.

«По имеющейся информации, у небольшого исторического самолёта вскоре после взлёта с аэродрома Лине возникла техническая неисправность, из-за которой пилот решил совершить аварийную посадку на поле возле деревни Дубрава», — сообщил представитель полиции Михал Шён.

Во время приземления самолёт получил значительные повреждения. Однако пилот и его 56-летний пассажир не пострадали. На место происшествия прибыли экстренные службы, а обстоятельства аварии предстоит изучить специалистам по расследованию авиационных происшествий.

North American T-28 Trojan начали выпускать в США в 1950 году. Самолёт создавался для подготовки военных лётчиков, но впоследствии применялся и как лёгкая боевая машина, в том числе во время войны во Вьетнаме. Потерпевший аварию экземпляр входил в коллекцию исторической авиации в аэропорту Пльзеня. Теперь старинной машине, пережившей десятилетия эксплуатации, предстоит оценка полученных повреждений.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чехии легкомоторный самолёт разбился сразу после взлёта с аэродрома Вшень. Воздушное судно Alto начало выполнять правый разворот, после чего потеряло высоту и рухнуло в поле неподалёку от взлётно-посадочной полосы. В отличие от нынешнего происшествия, та авария закончилась трагически — пилот погиб.