В Челябинске родился малыш с двухсантиметровым «хвостиком»

В Челябинске родился малыш с необычной особенностью — небольшим «хвостиком» в области копчика. К году отросток вырос примерно до двух сантиметров, после чего хирурги Челябинской областной детской клинической больницы удалили его. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Медики не стали оперировать новорождённого, так как у него выявили серьёзный порок сердца. Поэтому сначала врачи сосредоточились на более важной проблеме, а операцию на копчике провели планово, когда маленькому пациенту исполнился год.

Случай оказался редким даже для опытных специалистов.

«За мою 14-летнюю практику такое вижу впервые. Я, конечно, в теории знал о существовании таких «хвостиков» — такие случаи описаны в медицинской литературе, — но на практике столкнулся впервые. На самом деле это достаточно редкая патология», — рассказал хирург ЧОДКБ Сергей Богданов.

После удаления ткани отправили на гистологическое исследование. Анализ подтвердил, что «хвостик» представлял собой рудимент копчика и состоял из кожи, подкожно-жировой клетчатки и самого копчика. Крупных сосудов и нервов внутри не обнаружили.

Теперь, по данным врачей, эта особенность больше не должна доставлять мальчику неудобств.

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