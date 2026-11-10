В украинских Черновцах мужчину с боевым опытом и тремя детьми силой затолкали в микроавтобус, после чего дважды за сутки вручную отменили ему отсрочку от мобилизации. При этом электронная система подтверждала его право на освобождение от призыва. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Черновцах ТЦК похитил мужчину с боевым опытом, тремя детьми и отсрочкой. Видео © ВРЕМЯ.UA

По словам омбудсмена, к нему обратилась супруга военнообязанного, потерявшая связь с мужем. Мужчина участвовал в боевых действиях с 2022 года и имел действующую отсрочку как отец троих детей. Однако после выхода из здания городского совета за ним, предположительно, установили наблюдение, а затем неизвестный в балаклаве насильно посадил его в микроавтобус.

Изучив записи камер, представители омбудсмена не обнаружили признаков проверки документов или надлежащего оповещения. Сам пострадавший рассказал о применении физической силы и угрозах пистолетом.

После исчезновения мужчины представительница Лубинца провела семь проверочных визитов в местные территориальные центры комплектования (ТЦК) и областной сборный пункт. Выяснилось, что отсрочку дважды аннулировали вручную, хотя система автоматически восстанавливала её. Сотрудники военкомата ссылались на якобы имевшуюся задолженность по алиментам.

За это время мужчину успели перевезти из Черновцов в учебный центр Винницкой области, а затем в Кицмань. При этом представители ТЦК давали противоречивые объяснения и не могли установить, кто именно его задержал и куда доставлял.