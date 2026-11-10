Вытащили из автобуса под крики пассажиров: Мужчина потерял сознание после встречи с ТЦК в Киеве
В Киеве мужчина потерял сознание после задержания сотрудниками ТЦК
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции силой вытащили мужчину из пассажирского автобуса, после чего тот потерял сознание. Кадры происшествия опубликовали местные паблики.
Военкомы вытаскивают пассажира из автобуса в Киеве. Видео © Реальный Киев
Конфликт произошёл в автобусе № 114 в районе Троещины, неподалёку от торгового центра SkyMall. На опубликованных кадрах, как утверждается, видно, как представители военкомата и полицейские пытаются вывести мужчину из салона, а другие пассажиры стараются им помешать.
«Что вы делаете?! Какие наглецы!» — возмущается один из очевидцев. На записи также слышен женский плач. Несмотря на протесты окружающих, мужчину всё же вывели на улицу.
После этого задержанному стало плохо. Он потерял сознание и упал на землю.
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