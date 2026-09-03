В Чили раненых пингвинов начали лечить с помощью красных жилетов

В Чили ветеринары начали использовать необычные красные жилеты для лечения раненых гумбольдских пингвинов. Одежда с медными и цинковыми нитями должна защищать повреждения от инфекции и помогать восстановлению тканей. Об этом сообщает Phys.org.

Идея принадлежит директору зоопарка Буин недалеко от Сантьяго Игнасио Идальсоаге. Ранее подобную технологию применяли при лечении собак и кошек, но для пингвинов такие жилеты изготовили впервые.

Специалисты сняли мерки с птиц и создали облегающие конструкции, которые закрывают раны и не дают пингвинам повреждать их клювом. По словам ветеринаров, это особенно важно при лечении: птицы часто пытаются избавиться от швов и повязок.

Медные и цинковые волокна в ткани обладают антибактериальными свойствами. Кроме того, цинк участвует в процессах восстановления тканей и может стимулировать образование новых сосудов в повреждённых участках.

Эксперимент проходит на фоне сокращения численности гумбольдских пингвинов. Исследователи фиксируют снижение количества активных гнёзд, а сами птицы сталкиваются с опасностями из-за рыболовных сетей, загрязнения океана, болезней и нехватки пищи. Дополнительной угрозой становится явление Эль-Ниньо: из-за потепления воды в Тихом океане рыба уходит дальше от привычных мест обитания, и пингвинам приходится тратить больше сил на поиски корма.

По словам ветеринара Томаса Пино из организации Conservación Humboldt, птицы хорошо принимают новую защитную одежду, а состояние ран у некоторых пингвинов улучшается уже через сутки после её использования.

Недавно Life.ru сообщал, что Международный союз охраны природы присвоил императорским пингвинам, обитающим в Антарктиде, статус вымирающего вида. Такое же решение принято в отношении кергеленских морских котиков. Согласно прогнозу, популяция пингвинов может сократиться вдвое уже к 2080-м годам. Основной фактор — рекордное таяние берегового льда в Антарктиде.