В Донецкой Народной Республике в результате удара российского беспилотника погиб капитан Вооружённых сил Украины Игорь Гангала. По информации российских силовых структур, он возглавлял подразделение беспилотной авиации в составе 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гангала родился в 1992 году в Черновцах. По утверждению источника агентства, его семья была связана с украинским националистическим движением: прадед военнослужащего состоял в Организации украинских националистов (ОУН)*.

В 2017–2019 годах Гангала руководил местным отделением скаутской организации «Пласт». Ранее он принимал участие в протестных акциях во время Евромайдана. После начала специальной военной операции вступил в 107-ю бригаду территориальной обороны, где впоследствии стал командиром роты БПЛА.

Как утверждают российские силовики, в ДНР также погиб старший лейтенант Николай Гринько, служивший в той же бригаде. Кроме того, сообщается о гибели капитана Игоря Собецкого из отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в результате артиллерийского удара.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные ликвидировали трёх офицеров ВСУ в ДНР и Запорожье. Среди них оказались командиры пехотных подразделений и взвода беспилотных авиационных комплексов.