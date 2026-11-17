Российские войска ликвидировали в ДНР старшего лейтенанта Николая Зинько — заместителя командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили сослуживцы нацистского офицера в соцсетях.

Об уничтожении идейного нациста написал командир украинского батальона беспилотных систем Олег Тягнибок.

Зинько участвовал в боевых действиях в Донбассе в рамках операции, которую Киев называл антитеррористической. Также Зинько возглавлял Львовскую областную националистическую организацию «Свобода»*. Зинько также являлся экс-мэром Равы-Русской — города на украинско-польской границе.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие ликвидировали трёх украинских офицеров в ДНР и Запорожской области. Среди них были командиры пехотных подразделений и взвода беспилотных авиационных комплексов.

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