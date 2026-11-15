Российские военнослужащие ликвидировали трёх украинских офицеров в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Среди них оказались командиры пехотных подразделений и взвода беспилотных авиационных комплексов. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на запорожском направлении погиб младший лейтенант Андрей Грига, командовавший взводом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Утверждается, что до начала службы он состоял в украинских националистических молодёжных организациях, а в боевых действиях участвовал добровольно с 2022 года.

Также на территории Запорожской области, по данным источника, был ликвидирован лейтенант Роман Кузин. Он возглавлял взвод беспилотных авиационных комплексов украинской армии. Ещё об одном случае российские силовики сообщили в ДНР. Там, по их информации, погиб старший лейтенант Виталий Подрез, занимавший должность командира взвода третьего стрелкового батальона ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал о гибели майора 138-й радиотехнической бригады ВСУ Александра Коновалова при ударе по объекту ПВО в Киеве. Офицер ранее участвовал в боевых действиях в Донбассе. Также стало известно о гибели лейтенанта Андрея Карапки из Черновицкой области.