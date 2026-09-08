В ДНР и Харьковской области ликвидировали трёх украинских офицеров
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В зоне СВО ликвидированы несколько украинских офицеров, включая двух представителей батальона полиции особого назначения и командира штурмового взвода. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Уточняется, что в Харьковской области был уничтожен старший лейтенант Сергей Звягинцев. Он командовал штурмовым взводом. В ДНР ликвидировали майора Руслана Глущенко и капитана Максима Вивировского, служившие в батальоне полиции особого назначения.
Ещё один эпизод зафиксировали в Черниговской области. Там при невыясненных обстоятельствах был убит капитан ВСУ. Других деталей случившегося не приводится.
Ранее сообщалось, что майор Иван Макаров и подполковник Богдан Дзиверин были уничтожены в результате двух ракетных ударов российской армии по украинским военным объектам. Макаров занимал должность начальника-инженера информационно-коммуникационного узла. Он находился в городе Лозовая Харьковской области. Дзиверин был ликвидирован при атаке на склад зенитно-ракетного вооружения украинской армии в селе Щербани Полтавской области.
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