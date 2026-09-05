Два старших офицера ВСУ ликвидированы под Харьковом и Полтавой
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Майор Иван Макаров и подполковник Богдан Дзиверин уничтожены на Украине в результате двух ракетных ударов российской армии. Об этом сообщает канал в Max «Северный ветер», отслеживающий успехи группировки войск «Север».
Макаров занимал на Украине должность начальника-инженера информационно-коммуникационного узла. Он находился в городе Лозовая Харьковской области, по военным объектам которого был нанесён удар. Дзиверин ликвидирован при атаке ВС РФ на склад зенитно-ракетного вооружения украинской армии в селе Щербани Полтавской области.
Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны РФ сообщило о 18 ударах по военным объектам Украины за неделю. Также российское ведомство заявляло о поражении логистического центра с товарами для ВСУ в Киевской области.
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