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Специальная военная операция

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Опубликовано 5 сентября, 17:24

Два старших офицера ВСУ ликвидированы под Харьковом и Полтавой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Майор Иван Макаров и подполковник Богдан Дзиверин уничтожены на Украине в результате двух ракетных ударов российской армии. Об этом сообщает канал в Max «Северный ветер», отслеживающий успехи группировки войск «Север».

Макаров занимал на Украине должность начальника-инженера информационно-коммуникационного узла. Он находился в городе Лозовая Харьковской области, по военным объектам которого был нанесён удар. Дзиверин ликвидирован при атаке ВС РФ на склад зенитно-ракетного вооружения украинской армии в селе Щербани Полтавской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны РФ сообщило о 18 ударах по военным объектам Украины за неделю. Также российское ведомство заявляло о поражении логистического центра с товарами для ВСУ в Киевской области.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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