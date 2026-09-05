Два старших офицера ВСУ ликвидированы под Харьковом и Полтавой

Майор Иван Макаров и подполковник Богдан Дзиверин уничтожены на Украине в результате двух ракетных ударов российской армии. Об этом сообщает канал в Max «Северный ветер», отслеживающий успехи группировки войск «Север».

Макаров занимал на Украине должность начальника-инженера информационно-коммуникационного узла. Он находился в городе Лозовая Харьковской области, по военным объектам которого был нанесён удар. Дзиверин ликвидирован при атаке ВС РФ на склад зенитно-ракетного вооружения украинской армии в селе Щербани Полтавской области.