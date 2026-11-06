В ДНР в результате ударов ВСУ полностью уничтожен и не подлежит восстановлению 21 объект культурного наследия. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Кирилл Макаров на форуме «Территория памяти» в Донецке.

«21 объект утрачен полностью. Ремонтировать там уже нечего, остаётся одно — документально подтвердить, что объект существовал, чем он был и как исчез», — сказал Макаров.

Всего, по его данным, повреждены 128 объектов: восемь федерального значения, 109 регионального и 11 местного.

Он подчеркнул, что сведения пока не окончательные: состояние памятников на территориях, остающихся под контролем ВСУ, ещё предстоит установить. Систематизацией информации займётся региональный комитет по охране объектов культурного наследия.

Данные включат в «Белую книгу» уничтоженных и повреждённых памятников. По словам Макарова, она должна содержать подтверждённые факты атак, описание разрушений, правовую оценку, а для объектов, которые можно сохранить, — план восстановления и стоимость работ.

Создание книги обсуждали на двухдневном форуме в Донецке. Инициаторами выступили Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. По представленным данным, общество уже собрало сведения о более чем 400 повреждённых и разрушенных ВСУ объектах в 16 регионах страны.