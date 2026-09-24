Простоял почти 200 лет: ВСУ уничтожили храм 1844 года в селе Козино Курской области

Старинный храм великомученика Георгия Победоносца в селе Козино Рыльского района Курской области полностью разрушен. По данным Курской епархии и Московского патриархата, церковь уничтожена в результате атаки ВСУ. Жертв и пострадавших нет, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Деревянный храм был построен в 1844 году и являлся объектом культурного наследия регионального значения. При этом история церкви уходит ещё глубже: первое упоминание о храме на этом месте относится к XVII веку.

Изначально церковь находилась в селе Крупец. После строительства там нового каменного храма старую деревянную церковь разобрали, перевезли примерно на десять километров в Козино, восстановили и освятили во имя Георгия Победоносца.

По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, ранее храм уже получал повреждения, но тогда устоял. После нынешнего разрушения церковь внесли в региональную «Белую книгу» объектов культурного наследия, пострадавших в результате боевых действий. Глава региона заявил, что храм планируется восстановить.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки ПВО сбили 193 украинских беспилотника, зафиксировано 45 артобстрелов отселённых территорий и 24 атаки дронов со взрывными устройствами. В селе Будки Глушковского района погиб мужчина 1976 года рождения, ещё три человека получили ранения.