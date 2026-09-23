193 дрона и 45 артударов: Курская область пережила тяжёлые сутки из-за смертоносной атаки

В Курской области за сутки зафиксировали десятки атак с применением беспилотников и артиллерии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, с 9:00 22 сентября до 9:00 23 сентября средствами противовоздушной обороны были сбиты 193 беспилотника различных типов. Кроме того, за этот период зафиксировали 45 артиллерийских ударов по отселённым территориям. Ещё в 24 случаях беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.

В результате одной из атак в селе Будки Глушковского района погиб мужчина 1976 года рождения. Хинштейн выразил соболезнования его родным и близким. Ещё три человека получили ранения. Пострадавшие находятся в селе Нижнемахово Суджанского района, городе Рыльске и слободе Белой Беловского района.

Атаки также привели к повреждениям инфраструктуры и имущества. В слободе Белой были повреждены окна и заборы двух домов, а также три автомобиля. В Рыльске зафиксированы повреждения двух магазинов и пяти машин. Ещё несколько автомобилей получили повреждения в селе Бобрава и на дороге Лошаковка — Грязное, а в деревне Корочка одна машина была уничтожена.

А в Белгородской области за минувшие сутки в результате атак пострадали восемь мирных жителей. За это время территория области подверглась 150 атакам.