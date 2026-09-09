В долг у мужа: Психолог объяснил, почему финансовое рабство разрушает даже самый крепкий брак

Формулировка «взять в долг у мужа» — индикатор финансовых отношений в паре. Если деньги в семье делятся на «твоё» и «моё», супруги взаимодействуют скорее как соседи по бюджету, чем как команда. Психолог Сергей Рогов отмечает, что универсального правила здесь не существует. Для независимых партнёров раздельная модель со строгим учётом может быть комфортной, однако зачастую подобная дистанция свидетельствует о недоверии.

«Проблема начинается там, где долг превращается в инструмент власти и контроля», — поясняет психолог в беседе с РИАМО. Ситуация становится деструктивной, когда мужчина использует финансы как рычаг давления или повод для упрёков.

В подобных условиях у женщины накапливается чувство вины, зависимости и унижения. Партнёр превращается в кредитора, а сам брак начинает напоминать долговую яму, где близость подменяется необходимостью отчитываться за каждый потраченный рубль.

Критически важна атмосфера вокруг денежного вопроса. В зрелых союзах взаимовыручка происходит без записей в блокнотик, тогда как напряжение, торг или стыд при каждой просьбе о средствах указывают на скрытый дисбаланс власти.

Чтобы избежать конфликтов, эксперт рекомендует перевести обсуждение финансов из плоскости скрытого дискомфорта в область открытого диалога. Важно договориться, какие траты являются общими, а какие — личными.

При наличии чётких договоренностей само понятие «долг» теряет свою тяжесть. Крепкие отношения строятся на уверенности, что пара вместе решает жизненные задачи, а не ведёт борьбу за каждую купюру.

Ранее Life.ru рассказывал о признаках нездоровых отношений и ситуациях, когда партнёр начинает ограничивать свободу другого человека. В материале о признаках абьюза специалисты объясняли, что одним из главных сигналов проблемы является нарушение личных границ и стремление контролировать поведение близкого.