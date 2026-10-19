В Домодедово у пассажира нашли более 30 кг радиоактивных белых грибов

Домодедовские таможенники обнаружили более 30 килограммов радиоактивных сушёных белых грибов в багаже 32-летнего иностранца, вылетавшего в Узбекистан. Уровень излучения содержимого превышал естественный радиационный фон более чем в десять раз. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

Мужчина сдал в багаж коробку общим весом 31 килограмм. При её проверке в зоне комплектации багажа сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь».

Внутри инспекторы нашли сыпучее вещество в заводском картонном пакете. Согласно этикетке, это были сушёные белые грибы одной из российских компаний. Проверка переносным радиометром-спектрометром показала превышение фона, а первичная идентификация выявила цезий-137.

Информацию передали в Роспотребнадзор. По решению ведомства продукцию признали радиоактивным отходом, подлежащим захоронению в установленном порядке.

Производителю выдали предписание. Действие декларации о соответствии ЕАЭС на товар «Гриб белый сушёный» прекратили, выпуск продукции по ней и дальнейшую реализацию приостановили.

Ранее в Домодедово обнаружили радиоактивные авиационные часы в посылке из Израиля, адресованной жителю Удмуртии. Уровень излучения на поверхности устройства превышал естественный фон в 20 раз. На находку также сработала система радиационного контроля.