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Опубликовано 21 сентября, 14:03

В Дубае объявили десятидневный траур после смерти брата правителя эмирата

В Дубае объявили десятидневный официальный траур после смерти шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума. Младшему брату правителя эмирата Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума было 76 лет. Об этом сообщает RSS-канал Euronews.

На протяжении всего траурного периода государственные флаги будут приспущены. Ограничения начали действовать 21 сентября и сохранятся до 1 октября.

Ахмед бен Рашид занимал пост заместителя председателя полиции и общественной безопасности Дубая. Кроме того, он руководил инвестиционной группой ARM Holding и в 1991 году основал Dubai Real Estate Centre.

Большую часть жизни представитель правящей семьи также посвятил спорту. Он возглавлял футбольный клуб Al Wasl, участвовал в создании Dubai International Marine Club и развитии гонок на моторных лодках.

В начале 1990-х он основал ипподром Jebel Ali и участвовал в запуске Dubai Racing Club. Эти проекты помогли укрепить позиции ОАЭ в международном конном спорте. Соболезнования семье выразили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум.

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В июле Life.ru писал, что после смерти бывшего эмира Катара Хамада бен Халифы Аль Тани в стране объявили четырёхдневный общенациональный траур. По всей территории государства тогда приспустили флаги, а работу ряда госучреждений временно приостановили.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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