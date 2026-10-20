В Думу внесли проект об утверждении Кожемяко вице-премьером — полпредом в ДФО
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Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об утверждении Олега Кожемяко заместителем председателя правительства России — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
«Утвердить Кожемяко Олега Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в тексте проекта постановления.
Теперь документ предстоит рассмотреть депутатам Госдумы. Само внесение проекта ещё не означает назначения Кожемяко на новую должность.
Ранее кандидатуру Кожемяко поддержал профильный комитет нижней палаты парламента. Следующий этап процедуры — принятие решения Государственной думой.
Ранее Life.ru сообщал, что комитет Госдумы поддержал кандидатуру Олега Кожемяко на пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО. Решение было принято на заседании профильного комитета 20 октября. Кожемяко возглавляет Приморский край с 2018 года.