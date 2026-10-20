В Госдуму внесли проекты о назначении Силуанова, Никитина и Ядрова в кабмин

В Госдуму внесли сразу три проекта постановлений о кадровых перестановках в российском правительстве. Антона Силуанова предложено утвердить вице-премьером — министром финансов, Андрея Никитина — заместителем председателя правительства, а Дмитрия Ядрова — главой Минтранса. Соответствующие документы появились в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект о назначении Силуанова подготовил Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Ранее депутаты единогласно рекомендовали утвердить его на новой должности. В случае одобрения глава Минфина сохранит руководство ведомством и одновременно получит статус вице-премьера.

Ещё два документа внёс Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Действующего министра транспорта Андрея Никитина предложено повысить до заместителя председателя правительства. Его место в Минтрансе может занять руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Все три проекта направлены на дальнейшее рассмотрение. Окончательного решения о назначениях пока нет. Голосование по кандидатурам запланировано на 21 октября, после чего утверждённых чиновников на новые должности должен назначить президент России.

Кадровые изменения инициировал премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне он представил предложения Владимиру Путину и получил его поддержку. Помимо трёх указанных кандидатов, на новые должности в правительстве претендуют Ирина Окладникова и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Силуанова, Никитина, Ядрова и других кандидатов на правительственные посты в Госдуму для консультаций с депутатами. Встречи с парламентскими фракциями начались 19 октября в преддверии голосования.