Комитет Госдумы поддержал переход губернатора Приморья Кожемяко в правительство
Олег Кожемяко. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
«[Решение] принято», — объявил председатель комитета Николай Харитонов после голосования.
Таким образом, кандидатура действующего губернатора Приморского края получила поддержку профильного парламентского комитета. Следующим этапом станет рассмотрение вопроса Государственной думой.
Кожемяко возглавляет Приморский край с 2018 года. Ранее он руководил Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями. Теперь его кандидатура рассматривается на федеральную должность, связанную с координацией работы правительства и развитием Дальнего Востока.
Ранее Life.ru сообщал, что комитет Госдумы единогласно поддержал кандидатуру Андрея Никитина на пост вице-премьера. Решение было принято 20 октября на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Никитин претендует на должность заместителя председателя правительства, на которой продолжит курировать транспортную отрасль.