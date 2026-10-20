Комитет Госдумы поддержал переход губернатора Приморья Кожемяко в правительство

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

«[Решение] принято», — объявил председатель комитета Николай Харитонов после голосования.

Таким образом, кандидатура действующего губернатора Приморского края получила поддержку профильного парламентского комитета. Следующим этапом станет рассмотрение вопроса Государственной думой.

Кожемяко возглавляет Приморский край с 2018 года. Ранее он руководил Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями. Теперь его кандидатура рассматривается на федеральную должность, связанную с координацией работы правительства и развитием Дальнего Востока.