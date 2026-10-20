Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 16:16

Комитет Госдумы поддержал переход губернатора Приморья Кожемяко в правительство

Олег Кожемяко. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Олег Кожемяко. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

«[Решение] принято», — объявил председатель комитета Николай Харитонов после голосования.

Таким образом, кандидатура действующего губернатора Приморского края получила поддержку профильного парламентского комитета. Следующим этапом станет рассмотрение вопроса Государственной думой.

Кожемяко возглавляет Приморский край с 2018 года. Ранее он руководил Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями. Теперь его кандидатура рассматривается на федеральную должность, связанную с координацией работы правительства и развитием Дальнего Востока.

«Умеет слушать и искать решения»: В Госдуме единогласно поддержали повышение Силуанова
«Умеет слушать и искать решения»: В Госдуме единогласно поддержали повышение Силуанова

Ранее Life.ru сообщал, что комитет Госдумы единогласно поддержал кандидатуру Андрея Никитина на пост вице-премьера. Решение было принято 20 октября на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Никитин претендует на должность заместителя председателя правительства, на которой продолжит курировать транспортную отрасль.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar