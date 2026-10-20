Комитет Госдумы единогласно поддержал Никитина на пост вице-премьера

Министр транспорта России Андрей Никитин получил единогласную поддержку профильного комитета Госдумы при рассмотрении его кандидатуры на должность заместителя председателя правительства. Решение приняли 20 октября на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Никитин руководит Минтрансом с июля 2025 года. До этого он занимал пост заместителя министра, отвечая в том числе за цифровизацию транспортной отрасли. Ещё раньше, с 2017 по 2025 год, работал губернатором Новгородской области.