Комитет Госдумы единогласно поддержал Никитина на пост вице-премьера
Министр транспорта РФ Андрей Никитин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Министр транспорта России Андрей Никитин получил единогласную поддержку профильного комитета Госдумы при рассмотрении его кандидатуры на должность заместителя председателя правительства. Решение приняли 20 октября на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
«Андрей Сергеевич, мы вас поздравляем, единогласно», — поздравил кандидата председатель комитета Евгений Москвичев.
Никитин руководит Минтрансом с июля 2025 года. До этого он занимал пост заместителя министра, отвечая в том числе за цифровизацию транспортной отрасли. Ещё раньше, с 2017 по 2025 год, работал губернатором Новгородской области.
Никитина предложил назначить вице-премьером председатель правительства Михаил Мишустин. Предполагается, что на новой должности он продолжит курировать транспортный комплекс страны. Одновременно правительство предложило назначить новым министром транспорта Дмитрия Ядрова, который сейчас возглавляет Росавиацию.