В ЕС назревает конфликт вокруг роли атомной энергетики после 2030 года

В Евросоюзе обострился спор о том, каким источникам энергии отдавать приоритет после 2030 года. Еврокомиссия намерена сохранить отдельные ориентиры по развитию возобновляемых источников, тогда как объединяющая 14 стран «проатомная коалиция» требует поставить атомную генерацию в один ряд с солнцем и ветром. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Еврокомиссия предлагает и после 2030 года сохранить самостоятельную законодательную базу для развития и интеграции возобновляемой энергетики. В проекте документа, который оказался в распоряжении Euractiv, говорится о необходимости обновить отдельное регулирование в этой сфере.

Такой подход не устраивает группу государств ЕС во главе с Францией. Уже 14 стран объединены в «проатомную коалицию» и добиваются, чтобы атомная генерация получила такой же статус в климатической и энергетической политике Евросоюза, как солнечные и ветровые станции.

Европейский дипломат, знакомый с дискуссией, предупредил, что отношение проатомных государств к будущим решениям Брюсселя будет напрямую зависеть от того, признает ли Еврокомиссия атомную энергетику наравне с ВИЭ. Параллельно в Брюсселе рассматривают ещё более амбициозные ориентиры для возобновляемых источников. По данным Agence Europe, в рамках новой директивы их долю в конечном энергопотреблении ЕС могут довести примерно до 65–70% к 2040 году. Представить обновлённое законодательство планируют до конца 2026 года.

Действующая общеевропейская цель предусматривает не менее 42,5% ВИЭ в конечном энергопотреблении к 2030 году, при этом ориентир установлен на уровне 45%. В 2025 году фактический показатель составил 26,2%, поэтому для выполнения нынешних планов Евросоюзу уже необходимо заметно ускорить развитие возобновляемой генерации. Спор разгорается на фоне проблем с доступностью энергии и конкурентоспособностью европейской промышленности.

При этом сама Еврокомиссия признаёт значение атомных электростанций: согласно её прогнозам, к 2040 году более 90% электроэнергии в ЕС должно приходиться на низкоуглеродные источники, прежде всего ВИЭ в сочетании с атомной генерацией. Окончательно определять структуру собственного энергобаланса, в том числе решать вопрос об использовании АЭС, по-прежнему вправе сами государства — члены Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Евросоюзу необходимо справиться с экономическими и энергетическими проблемами, чтобы сохранить устойчивость объединения. ЕС столкнулся с замедлением экономического роста, снижением конкурентоспособности и высокой стоимостью энергоресурсов. Эти проблемы негативно отражаются на положении объединения.