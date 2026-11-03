Выход из энергокольца БРЭЛЛ изменил характер энергетической зависимости стран Балтии, считает политолог, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. В разговоре с ПРАЙМ он связал рост стоимости электричества и коммунальных услуг с разрывом энергетических связей с Россией.

По мнению Панкратова, самостоятельное управление энергосистемой не избавило Эстонию, Латвию и Литву от чувствительности к международным ценам, погоде и расходам на резервные мощности. Эти факторы он назвал новой конфигурацией зависимости.

В качестве примера политолог привёл Эстонию. В публикации указаны €40,16 за МВт·ч в 2020 году, €80,91 в 2025-м и €252,72 по данным на 2 ноября 2026-го.

По данным эстонского системного оператора Elering, торговля электроэнергией с Россией и Белоруссией завершилась в 2022 году. Балтийские энергосистемы отключились от российской частотной зоны 8 февраля 2025-го, а на следующий день синхронизировались с континентальной Европой.

В Elering объясняли переход снижением рисков, связанных с управлением энергосистемой. До отключения частоту в общей синхронной зоне контролировала российская сторона.

Ранее Life.ru рассказывал о выходе стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ в прошлом году. После отключения энергосистема Калининградской области перешла на автономную работу, готовность к которой заранее проверяли на испытаниях.